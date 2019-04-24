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غبار كثيف يضرب عسير والصحة تقدم توصيات مهمة
متابعات الخليج 365 - سعيد مشهور - أبها
تشهد منطقة عسير، منذ مساء أمس الثلاثاء، موجة غبار كثيفة شملت العديد من محافظات المنطقة ومراكزها؛ ما أدى إلى تأخير بعض رحلات الطيران.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة في أوقات سابقة قد وضعت إرشادات وتوصيات مهمة في حال وجود الغبار للحفاظ على صحة الناس ومن ذلك إغلاق الباب ونوافذ المنزل وتجنب التعرض المباشر للغبار وارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء.
وخصت مرضى الربو بنصائح ومنها الحرص دوماً على حمل بخاخ الربو الإسعافي واستخدام بخاخ الربو الوقائي في حال صرفه من قبل الطبيب والتوجه فوراً إلى المستشفى في حالة كانت أزمة الربو شديدة.
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