التعليم: غدا يبدأ صرف حوافز معلمي الصفوف الأولية والمكلفين

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

أعلنت وزارة التعليم، عن بداية صرف حوافز معلمي الصفوف الأولية والمكلفين جزئيا أو كليا للحافز في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ومعاهد وبرامج التربية الخاصة ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة ومشرفي ومشرفات النقل المدرسي في المرحلة الابتدائية، وذلك بنهاية دوام غد الخميس الموافق 20 من شعبان 1440هـ.

وأصدرت إدارة تعليم القصيم، تعميما، تضمن المعلمين والمعلمات المكلفين كليا أو جزئيا بغير تخصصاتهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومنسقي ومنسقات الامن والسلامة ومشرفي ومشرفات النقل المدرسي في المرحلتين المتوسطة والثانوية تبدأحوافزهم بنهاية دوام الاثنين الأول من رمضان 1440هـ.