تطبيق لائحة الجزاءات على مخالفي المطويات والملصقات الدعائية في الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

بدأت أمانة محافظة الأحساء في تطبيق الجزاءات البلدية وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين من التجار والمستثمرين والأفراد ممن يعمدون إلى توزيع المطويات ونشر الملصقات التسويقية والدعائية على المنازل والمرافق العامة والإشارات المرورية وأعمدة الإنارة، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن تلك التجاوزات من خلال رقم العمليات المركزية 940.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أن هذا الإجراء يأتي ضمن مبادرة الوزارة لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ومنعا لانتشار هذه الظاهرة السلبية، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين حسب المادة رقم (5/19) من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، حيث سيتم ربط غرامة المخالف برقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المربوط برقم الاتصال المدون على الملصق أو المنشور، سواء كانوا أفرادا أو شركات ومؤسسات أو محلات تجارية.