القصاص لقاتل في بريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في الجاني محمد بن عياد بن عبدالله الحربي (سعودي)، لقتله عبدالله بن صالح بن عبدالله المفضي (سعودي)، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصا وتأجيل استيفائه حتى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وجرى تنفيذ الحكم في الجاني أمس في بريدة.
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