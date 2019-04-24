سجن القنفذة يحتفي بتخرج نزلائه من المعهد الصناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة اختتمت إدارة سجن القنفذة أنشطتها للعام الحالي أمس، بتخرج 73 نزيلا من المعهد الصناعي في مختلف التخصصات. وأكد مدير السجن العقيد عبدالرحمن القحطاني، إسهام هذه الدورات في تهيئة النزلاء للانخراط في سوق العمل بعد انتهاء محكوميتهم مؤهلين بالعلم والممارسة، مشيرا إلى أن المعهد يتيح لهم التدريب في تخصصات الحاسب الآلي والتبريد والتكيف والتمديدات الكهربائية.



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