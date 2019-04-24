جامعة الملك خالد تفتح القبول لبرامج الدراسات العليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا فتح باب القبول للمرحلة الثانية من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل، وذلك في 15 برنامجا للماجستير والدكتوراه ابتداء من الأحد المقبل حتى السبت 29 من الشهر الحالي.



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