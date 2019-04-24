جامعة الأميرة نورة تطلق نظام دعم اتخاذ القرار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى أمس نظام دعم اتخاذ القرار (DSS)، الذي تم تنفيذه باتفاقية مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل نظير ريادتها في هذا المجال.

ويهدف النظام إلى توفير عدد من الخدمات والمزايا لصناع القرار والقيادات بالجامعة.

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ويعد نظام دعم اتخاذ القرار نظاما الكترونيا تم بناؤه من خلال مستودع بيانات ضخم يجمع كافة البيانات من أنظمة الجامعة ويتم استعراضها على لوحات الاستعراض (Dashboards) باستخدام ذكاء الأعمال (Businesses Intelligence)، ويقوم بتحليل بيانات الجامعة وتحويلها إلى معلومات تساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات الصحيحة.

يشار إلى أن إدارة دعم اتخاذ القرار التابعة لوكالة الجامعة للتطوير والجودة هي الجهة المسؤولة عن تطوير منظومة ونماذج دعم اتخاذ القرار فيما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية والبحثية والمهنية التي تقدمها الجامعة للمستفيدين داخل الجامعة وخارجها، وقد عملت على إطلاق النظام في مرحلته الأولى والتي يتم من خلالها استخدام صناع القرار في المستوى الأول من القيادات له، وستليه عميدات كليات الجامعة والعمادات المساندة، كما يتم في هذه المرحلة ربط نظامي الموارد البشرية (GRP) ونظام معلومات الطالبات (Banner).

من أهداف النظام: