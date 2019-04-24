العاصم مديرا لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان قرارا بتعيين الدكتور عبدالرحمن العاصم، مديرا لمعرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2020. وأكد وزير الثقافة حرص الوزارة على تطوير المعرض وتنظيمه والارتقاء به بشكل يليق بمكانة المملكة ويحقق الأهداف الوطنية الكبيرة لـرؤية المملكة 2030.



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