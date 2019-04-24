تجربة أول لقاح ضد الملاريا في أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ليلونجوي

أطلقت ملاوي أمس برنامجا للقاح تجريبي من أجل تحصين الأطفال ضد مرض الملاريا.

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وقالت منسقة تنفيذ برنامج لقاحات الملاريا بمنظمة الصحة العالمية ماري هاميل «لا تزال الملاريا مرضا مميتا على نحو مأساوي، فهناك أكثر من 250 ألف حالة وفاة للأطفال في أفريقيا كل عام بسبب الملاريا».

وأضافت «إنه أمر لا يحتمل، وأثره مدمر للأسر والمجتمعات». وأشارت إلى أن اللقاحات «من المحتمل أن تنقذ حياة الكثير من الأطفال مما يجعل هذا اللقاح مثيرا للغاية».

يشار إلى أن مالاوي واحدة من ثلاث دول أفريقية، إلى جانب غانا وكينيا، اختارت تجربة اللقاح الجديد، الذي استغرق تطويره 30 عاما.