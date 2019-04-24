الارشيف / اخبار السعوديه

تجربة أول لقاح ضد الملاريا في أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ليلونجوي

أطلقت ملاوي أمس برنامجا للقاح تجريبي من أجل تحصين الأطفال ضد مرض الملاريا.

Advertisements

وقالت منسقة تنفيذ برنامج لقاحات الملاريا بمنظمة الصحة العالمية ماري هاميل «لا تزال الملاريا مرضا مميتا على نحو مأساوي، فهناك أكثر من 250 ألف حالة وفاة للأطفال في أفريقيا كل عام بسبب الملاريا».

وأضافت «إنه أمر لا يحتمل، وأثره مدمر للأسر والمجتمعات». وأشارت إلى أن اللقاحات «من المحتمل أن تنقذ حياة الكثير من الأطفال مما يجعل هذا اللقاح مثيرا للغاية».

يشار إلى أن مالاوي واحدة من ثلاث دول أفريقية، إلى جانب غانا وكينيا، اختارت تجربة اللقاح الجديد، الذي استغرق تطويره 30 عاما.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجربة أول لقاح ضد الملاريا في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا