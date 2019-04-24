نجاة 3 في تحطم مروحية بالقارة القطبية الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولنجتون

عثر على ثلاثة رجال أحياء بعد تحطم مروحية في مياه المنطقة القريبة من القارة القطبية الجنوبية، على بعد نحو 450 كم جنوب نيوزيلندا.

وقالت البحرية النيوزيلندية في بيان لها، إن مروحية إنقاذ حددت موقع الثلاثة بعد 16 ساعة من فقدانهم في وقت متأخر من مساء أمس الأول.

وكان أفراد الطاقم المفقود، وهما طياران ومسعف، في طريقهم لإجلاء طبي خاص، قبالة سفينة صيد على بعد 500 كلم جنوب مدينة إنفيركارجيل، التي تقع في الجزء السفلي من جزيرة ساوث آيلاند النيوزيلندية، عندما اختفت مروحيتهم.