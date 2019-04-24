ألبانيا تغري مدرب الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، بيسنيك هاسي من الاتحاد الألباني إرجاء المفاوضات معه بشأن تولي قيادة المنتخب الأول في المرحلة المقبلة للمرة الأولى في تاريخه التدريبي، لحين نهاية مشواره مع الرائد.

ورشح الاتحاد الألباني، بيسنيك هاسي لقيادة المنتخب خلفا للإيطالي المقال كريستيان بانوتشي، والذي أعفي من المهمة بعد يوم من الهزيمة أمام تركيا 0-2 في تصفيات كأس أمم أوروبا الحالية.

وقال هاسي للاتحاد الألباني إنه ينتظر تحديد مصيره مع النادي السعودي أولا، علما بأن تعاقده معه ينتهي بنهاية الموسم الحالي.