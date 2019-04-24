السيتي ومانشستر يونايتد .. المحطة الأصعب في حسم اللقب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في إطار الصراع المحتدم على صدارة ولقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يخوض مانشستر سيتي حامل اللقب اليوم أصعب وأكبر اختبار في المباريات المتبقية له برحلة الدفاع عن لقبه، عندما يلتقي جاره ومنافسه العنيد مانشستر يونايتد في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الـ31.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 86 نقطة وبفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر ليكون الفوز في هذه المباراة المؤجلة بمثابة مؤشر كبير على إمكانية دفاعه عن اللقب.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز ليستعيد الصدارة بفارق نقطة أمام ليفربول قبل آخر 3 مباريات لكل منهما في المسابقة.

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ومن بين المباريات المتبقية لمانشستر سيتي، ستكون مباراة اليوم هي الأقوى والأصعب والأهم.

وفيما حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا للغاية 1-0 على توتنهام السبت الماضي، سقط مانشستر يونايتد في فخ هزيمة ثقيلة 0-4 أمام إيفرتون الأحد الماضي.

وحقق مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا الفوز في 25 من آخر 27 مباراة خاضها ، ولم يعد أمام الفريق في المباريات الأخيرة له بالدوري الإنجليزي سوى الفوز.

ويحتاج مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز السادس بفارق نقطتين خلف أرسنال وتشيلسي، إلى الفوز في مباراة اليوم لينعش آماله في المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى التي يتأهل أصحابها إلى دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل.

وفي مباراة أخرى اليوم، يحل أرسنال ضيفا على وولفرهامبتون، ويتطلع أرسنال أيضا لاستعادة الانتصارات بعد الهزيمة على ملعبه أمام كريستال بالاس الأحد الماضي.