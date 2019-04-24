وزراء الرياضة العرب يكرمون آل الشيخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أثنى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على نجاح رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشخ في إعادة التوهج للبطولة العربية من خلال التنظيم المميز لبطولة كأس زايد للأندية العربية التي اختتمت أخيرا بتتويج النجم الساحلي التونسي عقب فوزه في النهائي على الهلال السعودي 2-1 على ملعب نادي العين في الإمارات.

Advertisements

وقرر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في ختام اجتماع دورته الـ42 أمس بالقاهرة، تكريم آل الشيخ نظير هذا العمل المتميز، مقدما الشكر والتهنئة للاتحاد العربي وأمانته على هذا العمل النوعي الذي جمع الشباب العربي وقدم نموذجا للتنافس الرياضي بصورة تحقق ما يجب أن تكون عليه المنافسات والبرامج والبطولات العربية الرياضية والشبابية.

واختتمت أمس في مقر الجامعة العربية، أعمال اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حيث رأس وفد المملكة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي.

وناقش الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تخللها استعراض نشاط الأمانة الفنية بين دورتي المجلس (41-42)، بجانب الوقوف على تقرير عن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018، وعرض عن مؤتمر مستقبل الإعلام الرياضي العربي الأول في لبنان.