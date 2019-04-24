إنهاء 7 مشروعات جديدة لدرء أخطار السيول في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت أمانة منطقة عسير خلال هذا الأسبوع سبعة مشروعات جديدة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمواقع متفرقة بمدينة أبها، بلغت تكلفتها الإجمالية 16.496.200 مليون ريال.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن المشروعات اشتملت على عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة، وعبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق في مواقع عدة، منها طريق الطائف ووادي لعصان وحي العرين ومدينة سلطان وحي الموظفين والبديع وطريق المئة.

وأشار الدكتور الحميدي إلى أن الأمانة تنفذ حاليا حزمة من المشروعات التنموية بمواقع مختلفة بمدينة أبها، تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر استراتيجية لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية.