السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على إقامة ثلاثة متاحف، إضافة إلى معرض موسمي، في مقر شركة جبل عمر بالعاصمة المقدسة تحت إشراف هيئة تطوير المنطقة. Advertisements جاء ذلك لدى ترؤس أمير المنطقة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس اجتماعا جرى خلاله التعريف بالمتاحف المزمع إقامتها. وتهدف إقامة هذه المتاحف إلى إثراء الثقافة المعرفية وتعزيز المعاني الروحية والسلوكية لدى الحجاج والمعتمرين والزوار، بما يحقق أحد مستهدفات رؤية 2030، وستنفذها شركتا سمايا الاستثمارية وجبل عمر للتطوير خلال الفترة المقبلة. المتاحف والمعرض الموسمي: متحف الجلال والجمال

متحف الخلق العظيم

متحف معالم المسجد الحرام

معرض أصحابي الموسمي



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كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يوافق على إقامة 3 متاحف بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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