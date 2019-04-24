بدر بن سلطان يقف على جاهزية مرافق المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫بدر بن سلطان أمس على جاهزية مرافق المسجد الحرام، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال ‫رمضان‬ المبارك للعام الحالي 1440هـ.

وتفقد خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من المسؤولين سير الأعمال في الساحات الشمالية للمسجد الحرام، ومنها التوسعة والساحات والمصاطب ونفق جرول، واطلع على آخر المستجدات في الأعمال الجاري تنفيذها في باب الملك عبدالعزيز، والتي تشمل استكمال التشطيب والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه، ويتكون مشروع باب الملك عبدالعزيز من 5 أدوار ووسائل تقنية لمساعدة الجهات في إدارة الحشود ومنارتين بطول 137 مترا وشاشات إرشادية وتعليمية، كما اطلع على الأعمال الجاري تنفيذها في المكبرية ‏الجنوبية، واستمع لشرح عن آخر المستجدات، إذ تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية وتغطية واجهة المطاف بالرخام.

واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال جولته على مرافق المسجد الحرام ومشروع نفق جرول، والذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر، ويحوي مراوح تهوية وتكييف ووسائل السلامة ومكافحة الحرائق، ويسهل النفق تنقلات ضيوف الرحمن من وإلى ساحات ‏المسجد الحرام. ‬