الشورى يطالب هيئة السياحة بتقديم الدعم لأصحاب المتاحف الخاصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيدا من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قراره الهيئة بإجراء دراسات معمقة لقياس الرضى عن الخدمات السياحية، للإسهام في تطوير بيئة سياحية جاذبة، داعيا إلى تكثيف جهودها لمزيد من العناية باللغات، وفي مقدمتها اللغة العربية في المناشط والفعاليات السياحية المتنوعة.

كما دعا المجلس إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لأصحاب المتاحف الخاصة بما يضمن إسهامها بشكل احترافي في التعريف بالتراث الوطني وتحفيز الأجيال الجديدة على الاعتزاز بموروث الآباء والأجداد.

وفي قرار آخر طالب الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات؛ لضمان حقوق المسافرين، داعيا الهيئة إلى التوسع في إصدار تصاريح شركات الخدمات الأرضية؛ لزيادة المنافسة وتحسين الجودة، ورفع مستوى خدمات بقية المكاتب التنفيذية في مطارات المملكة أسوة بالمطارات الرئيسة، داعيا إلى تضمين تقاريرها القادمة تفاصيل عن رسوم المطارات المفروضة على شركات الطيران والمسافرين ومقارنتها مع مثيلاتها في المطارات الإقليمية والدولية، ومعالجة أسباب تعثر مشروعاتها وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة.

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وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على مشروع نظام التوثيق، وذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التوثيق.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتي طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس الوزارة بتأسيس مركز للمعلومات والدراسات الخاصة بالاستثمار التعديني والصناعات التعدينية في المملكة لتوفير معلومات تفصيلية عن الأحزمة والرواسب المعدنية في مختلف مناطق المملكة.

وشددت على دراسة أسباب انخفاض أعداد المصانع المحلية ومعالجتها؛ للحد من تأثيرها على الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع، داعية إلى دراسة تأثير عملية اندماج أرامكو السعودية وسابك على حالة التركز وانعكاسات ذلك على صناعة البتروكيماويات والشركات التي تعتمد على منتجات سابك كمدخلات في صناعتها.

كما طالبت الوزارة بدراسة آثار تمويل عملية اندماج أرامكو السعودية وسابك من خلال الاقتراض الدولي على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.

وكان مجلس الشورى قد صوت بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البعثات الدراسية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، حيث أيد المجلس الآراء التي أشارت إلى أن ما يهدف إليه مشروع النظام متحقق حاليا ولا يوجد فراغ تنظيمي يسن بموجبه نظام خاص.

مطالبات أعضاء الشورى لوزارة الطاقة: