شاهد.. أسراب "الدبا" تتراقص بشكل متناغم في وادي الخويش بشقراء

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

انتشرت أسراب "الدبا" (صغار الجراد) في شعيب الخويش الجنوبي شمال أشيقر بمحافظة شقراء، نتيجة هطولات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة والتي كان آخرها الأسبوع الماضي.

ورصد المصور نايف البشري، جمال وادي الخويش وغدرانه التي تحفها الأشجار وترعى في جنباتها الإبل، ووثق بعدسته أسراب "الدبا" وهي تتسلق الأشجار وتتشبث بها، وتزحف بشكل جماعي بشعيب الخويش الجنوبي، كما أظهر المقطع أسراب الجراد وهي تقفز متراقصة بشكل متناغم في براري وسهول المنطقة.

وأرجع البعض سبب انتشار صغار الجراد إلى غزارة الأمطار التي هطلت على المنطقة، والبعض الآخر أكد أن سبب انتشاره يعود لإبادة الطيور الموسمية التي تتغذى عليه والصيد الجائر خلال السنوات الأخيرة.

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و"الدبا": صغار الجراد الذي لا يطير وسمي بالدبا لأنه يدب على الأرض، وهو أخطر من الجراد الكبير وذلك لأنه يمكث بالأرض لأيام ويفتك بالمحاصيل الزراعية بسرعة.

ويعد "الجراد" وجبة محببة لدى البعض ويأكله الكثير بعد شويه أو طبخه، رغم تحذيرات وزارة البيئة (الزراعة) التي تكافحه بالمبيدات والرش، وتصادره في حال نزوله للأسواق لتشبعه بالسموم.

ويمكن الوصول لمكان انتشار "الدبا" بالتوجه مع طريق (شقراء أشيقر أم حزم) وعند الوصول لشعيب الخويش الجنوبي، بعد قطع ٧٣ كلم تقريباً، يتم الاتجاه براً مع الوادي جهة الغرب، وبعد ٤ كلم تقريباً تظهر تلك الأسراب في الوادي وعلى الأشجار.