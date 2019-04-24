دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة نعت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم اثنين من منسوبيها راحا ضحية التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة السريلانكية كولومبو صباح الأحد الماضي. وقالت الخطوط السعودية في بيان نشرته في موقعها بـ"تويتر": "إلحاقاً لتصريح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية يوم الأحد 21 أبريل 2019 بشأن التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، والذي تضمن تعذر الاتصال باثنين من الملاحين مع تواصل الجهود الحثيثة بالتعاون مع سفارة المملكة في سريلانكا للوصول إليهما فقد تم التأكد من وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة". شاهد أيضاً من بي بي سي: 5 معالم تاريخية فقدها العالم انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي احتفالات تعم أرجاء كوريا الشمالية احتفل عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين بمناسبة يوم الشمس الذي يحيي ذكرى ميلاد مؤسس النظام. بي بي سي

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كانت هذه تفاصيل خبر "الخطوط" تنعى ملاحيها "هاني وجعفري" وتؤكد مصرعهما بتفجيرات سيرلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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