، فيديو تفجير فندق في سريلانكا.. بوفيه الإفطار أصبح "جحيمًا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقطته كاميرات المراقبة

أظهرت مقاطع مصورة لكاميرات مراقبة، اثنين من الانتحاريين وهما يصلان إلى مطعم أحد فنادق سريلانكا، الذي كان هدفًا لسلسلة تفجيرات الأحد الماضي، إلى جانب 3 فنادق أخرى و3 كنائس.

ويظهر في الفيديو المفجّران وهما يرتديان حقيبتيْ ظهر وقبعتين، في محاولة لإخفاء وجهيْهما ويبتسمان؛ بينما كانا يناقشان -على ما يبدو- مؤامرتهما في المصعد، في الثواني الأخيرة قبل "مذبحة عيد القيامة"، حسب صحيفة "الصن" البريطانية.

ويمكن رؤية أحدهما وهو ينضم للطابور الذي اصطف لتناول الإفطار في فندق "شانغري- لا" في العاصمة كولومبو، قبل أن يفجر قنبلة تسفر عن مقتل سياح وموظفين.

وتقول "الصن": إن إلهام إبراهيم (36 عامًا)، وهو نجل تاجر توابل ثري من كولومبو، فجّر القنبلة الأولى في شانغري- لا، وبعد ثوانٍ فجّر زهران هاشم عبوة ثانية.

وأكدت مصادر شرطية فيما بعد، أن شقيق إلهام (38 عامًا) هو الانتحاري الذي فجّر فندق "سينامون غراند" في كولومبو.

ويقال: إن زهران هاشم هو العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا، وسبَق أن نشر مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب" يحرّض فيها على التمييز على أساس الاعتناق الديني.

وفي أحدث حصيلة للضحايا، قُتل 360 شخصًا على الأقل، وأصيب أكثر من 500 آخرين، في سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد، خلال قداس عيد القيامة، ومع ازدحام الفنادق وقت الإفطار.