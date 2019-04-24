، "أصدقاء المرضى" بعنيزة تُجري 6 عمليات تكميم مجانية للمحتاجين ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقّعت اتفاقية مع مستشفى متخصص لخدمة المرضى

نفّذت لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة مؤخرًا، عددًا من عمليات تكميم المعدة لمجموعة من المرضى، بعد توقيع اتفاقية مع أحد المستشفيات المتخصصة والذي تكفل بإجراء عمليات تكميم المعدة مجانًا للمرضى المحتاجين غير القادرين على تحمل تكاليف العمليات.

وقال أمين اللجنة باسل أبا الخيل: "قمنا باستقبال الطلبات لعرضها على الفريق الطبي المختص حيال إمكانية تنفيذ تلك العمليات، وتم إجراء ست عمليات حتى اللحظة عن طريق استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور أحمد بن ناصر القرزعي".

وقالت "فاتن" إحدى المستفيدات من الخدمة: "الحمد لله نفذت العملية بنجاح وبدون أعراض وأضرار، وهذا بتوفيق الله، ثم باهتمام اللجنة والفريق الطبي، ولا توجد مضاعفات؛ بل كان هناك تواصل مع المنسقة الطبية من المستشفى ريم الغامدي التي كانت متعاونة جدًّا".

وتضيف: "لم أندم على الإطلاق باتخاذ هذه الخطوة، والدكتور القرزعي المختص بهذه العمليات يحمل أخلاقًا عالية تعزز الروح المعنوية لدى المريض، وترفع من تفاؤله، ويقدم شرحًا مفصلًا عن العملية وطريقتها وأهدافها، وهذا يذيب الخوف والقلق الذي يحمله المريض في بداية الأمر".

واختتمت: "أحب أن أتوجه بجزيل الشكر للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة، التي سهلت لنا كل الإجراءات، وتكفلت بمصاريفها من حجز موعد وتأمين تذاكر الطيران والسكن، حتى بعد إجراء العملية كان هناك تواصل من المستشفى واللجنة وإجابة على استفساراتي".

فيما قالت "سارة" التي كانت مصابة بالسمنة، وأجرت العملية: "حياتي تغيرت بشكل جذري بعد عملية التكميم بجهود لجنة أصدقاء المرضى وبتقديم كل التسهيلات حتى رجعت بصحة وسلامة".