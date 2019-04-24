، توقعات بتوسع مشاريع "الفرنشايز" خلال السنوات العشر المقبلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - المعجل من غرفة الرياض: نسب النجاح فيها كبيرة جداً مقارنة بغيرها

نظّمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الامتياز التجاري "الفرنشايز"، أمس الأول، محاضرة بعنوان "رحلة الفرنشايز من الفكرة إلى الانطلاقة"، بهدف نشر وترويج ثقافة الامتياز التجاري "الفرنشايز"، وذلك بمقر الغرفة.

وأكّد رئيس لجنة الفرنشايز بالغرفة المستشار محمد إبراهيم المعجل؛ في بداية المحاضرة، أن نسب النجاح في الفرنشايز كبيرة جداً مقارنة بغيرها من المشاريع الجديدة أو المبتكرة، متناولاً المزايا الإيجابية للفرنشايز، والحقوق التي تطول المانح والممنوح من خلال عقد الفرنشايز، مبيناً أن درجة نجاح المانح تعتمد على ما تحققه منشأته من أرباح الممنوحين، وأن قوة المانح تُقاس بدرجة التزام الممنوح.

وبيّن أن من مزايا الفرنشايز التي تؤدي إلى مزيد من النجاح للمانح والممنوح معاً أن لها ثباتاً في الأسعار ويتم تشغيلها وفقاً لأعلى درجات المواصفة ما يجعلها مرضية لأصحاب الرقابة والجهات المسؤولة, متوقعاً انتشاراً واسعاً لمشاريع الفرنشايز خلال السنوات العشر المقبلة بشكل كبير في المملكة، مؤكداً أن "الفرنشايز" سينقل المملكة إلى أرقى ما توصلت إليه الفنون التجارية لمنشآت التجزئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حول العالم، داعياً شباب وفتيات الأعمال وأصحاب المشاريع، إلى اعتماد مشاريع تقوم على الامتياز التجاري لنسب نجاحها العالية قياساً بالمشاريع الأخرى.

وتناول المعجل؛ العناصر الأساسية التي تؤدي في النهاية إلى إنتاج مشروع امتياز تجاري ناجح، واستعرض كيفية بناء قاعدة عمل قوية تحاكي المستنسخ منه وتحمل عناصر القوة والاستمرارية كافة، داعياً إلى الاهتمام بدراسة الجوانب القانونية كافة في العقد وما يرتبط به من شروط تحفظ الحقوق وتؤدي إلى مزيدٍ من العمل والتوافق المنسجم بين المانح للامتياز التجاري والممنوح له، مشدداً على أن الوكالة تختلف جذرياً عن الامتياز التجاري.