، الفالح: بعد استحواذ "أرامكو" على "سابك" نطمح لـ "الأكبر في العالم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال في #مؤتمر_القطاع_المالي: الشباب السعودي لديه إمكانيات كبيرة

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح؛ إنه بعد استحواذ "أرامكو" على "سابك" نطمح أن تكون من أكبر الشركات في العالم، ونسعى إلى الدخول في سوق الأوراق المالية.

وأضاف في كلمته على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي، اليوم بالرياض، أن الشباب السعودي لديه إمكانيات كبيرة وقدرة على الابتكار والإبداع، ليس على المستوى المحلي فحسب؛ بل على المستوى العالمي.