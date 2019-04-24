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قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح؛ إنه بعد استحواذ "أرامكو" على "سابك" نطمح أن تكون من أكبر الشركات في العالم، ونسعى إلى الدخول في سوق الأوراق المالية.
وأضاف في كلمته على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي، اليوم بالرياض، أن الشباب السعودي لديه إمكانيات كبيرة وقدرة على الابتكار والإبداع، ليس على المستوى المحلي فحسب؛ بل على المستوى العالمي.
الفالح: بعد استحواذ "أرامكو" على "سابك" نطمح لـ "الأكبر في العالم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح؛ إنه بعد استحواذ "أرامكو" على "سابك" نطمح أن تكون من أكبر الشركات في العالم، ونسعى إلى الدخول في سوق الأوراق المالية.
وأضاف في كلمته على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي، اليوم بالرياض، أن الشباب السعودي لديه إمكانيات كبيرة وقدرة على الابتكار والإبداع، ليس على المستوى المحلي فحسب؛ بل على المستوى العالمي.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
11:18 AM
قال في #مؤتمر_القطاع_المالي: الشباب السعودي لديه إمكانيات كبيرة
قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح؛ إنه بعد استحواذ "أرامكو" على "سابك" نطمح أن تكون من أكبر الشركات في العالم، ونسعى إلى الدخول في سوق الأوراق المالية.
وأضاف في كلمته على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي، اليوم بالرياض، أن الشباب السعودي لديه إمكانيات كبيرة وقدرة على الابتكار والإبداع، ليس على المستوى المحلي فحسب؛ بل على المستوى العالمي.
، الفالح: بعد استحواذ "أرامكو" على "سابك" نطمح لـ "الأكبر في العالم" ،
المصدر : الخليج 365
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