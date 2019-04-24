محمد بن مسعود - الدمام - البلدية: يفتقر للاشتراطات الصحية وتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة كشف حساب أمانة العاصمة المقدسة بـ"تويتر" عن ضبط بلدية أجياد الفرعية مطبخًا عشوائيًّا داخل عمارة سكنية تديره عمالة مخالفة يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، تم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية. وتُواصل بلدية أجياد الفرعية، الجهود من خلال الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية، جولاتها المكثفة على المطاعم ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية في حي أجياد بالعاصمة المقدسة، وفي حال رصد المخالفات الصحية والبيئية على مقدمي الوجبات الغذائية؛ سيتم تطبيق الإجراءات وأنظمة البلدية. تُديره عمالة مخالفة.. "بلدية أجياد بمكة" تضبط مطبخًا عشوائيًّا داخل عمارة هادي العصيمي الخليج 365 2019-04-24 كشف حساب أمانة العاصمة المقدسة بـ"تويتر" عن ضبط بلدية أجياد الفرعية مطبخًا عشوائيًّا داخل عمارة سكنية تديره عمالة مخالفة يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، تم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية. Advertisements وتُواصل بلدية أجياد الفرعية، الجهود من خلال الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية، جولاتها المكثفة على المطاعم ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية في حي أجياد بالعاصمة المقدسة، وفي حال رصد المخالفات الصحية والبيئية على مقدمي الوجبات الغذائية؛ سيتم تطبيق الإجراءات وأنظمة البلدية. 24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440 11:13 AM البلدية: يفتقر للاشتراطات الصحية وتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية: يفتقر للاشتراطات الصحية وتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة كشف حساب أمانة العاصمة المقدسة بـ"تويتر" عن ضبط بلدية أجياد الفرعية مطبخًا عشوائيًّا داخل عمارة سكنية تديره عمالة مخالفة يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، تم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية. وتُواصل بلدية أجياد الفرعية، الجهود من خلال الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية، جولاتها المكثفة على المطاعم ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية في حي أجياد بالعاصمة المقدسة، وفي حال رصد المخالفات الصحية والبيئية على مقدمي الوجبات الغذائية؛ سيتم تطبيق الإجراءات وأنظمة البلدية. ، تُديره عمالة مخالفة.. "بلدية أجياد بمكة" تضبط مطبخًا عشوائيًّا داخل عمارة ،

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