، تنمية الصادرات تشارك في معرض أربيل الدولي للبناء في العراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الجهود المبذولة لدعم المصدر السعودي والترويج للمنتجات

افتتح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" المهندس صالح السلمي، الجناح السعودي في معرض أربيل الدولي للبناء في العراق الذي ينعقد ما بين 22 و25 أبريل 2019م. ويشارك في المعرض أكثر من 400 عارض متخصص في قطاعات البناء والتشييد والمعدات والحجر الطبيعي، يمثلون 30 بلدًا على مساحة تجاوزت ألف متر مربع.

وشهد المعرض في نسخته الحادية عشرة، حضورًا لافتًا للمملكة العربية السعودية التي تمثلت في هيئة تنمية الصادرات السعودية، و22 شركة سعودية في قطاع البناء والتشييد.

وتأتي هذه المشاركة السعودية بمبادرة من "الصادرات السعودية"، واستكمالًا لسلسلة الخطوات والإجراءات التي بدأتها الهيئة ضمن استراتيجية عامة لتوسيع قاعدة انتشار المنتجات السعودية، وفتح الأسواق العالمية والإقليمية أمامها، في موازاة العمل على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ما بين المملكة والعراق.

وعقب افتتاح المعرض، قال الأمين العام لـ"الصادرات السعودية" المهندس صالح السلمي: إن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم المصدر السعودي والترويج للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز حضورها، ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية والإقليمية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الرامية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي.