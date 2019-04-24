، السعودية تحقّق أول فائض في الميزانية منذ 2014 بنحو 27.8 مليار ريال ،

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قال وزير المالية محمد الجدعان؛ اليوم، إن سياسة الحكومة أسهمت في خفض العجز ورفع كفاءة الإنفاق؛ إذ حققت المملكة فائضاً في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بأكثر من 3 أضعاف من الإيرادات النفطية للربع الأول 2019، وبذلك تكون المملكة قد حققت أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية خلال مشاركته في فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، حيث انطلق بالرياض، اليوم، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وينظّمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)؛ الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، بمشاركة صُنّاع القرار في القطاع المالي وكِبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً.
ويستمر المؤتمر الذي يحمل شعار (آفاق مالية واعدة) يومين، ويُقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
السعودية تحقّق أول فائض في الميزانية منذ 2014 بنحو 27.8 مليار ريالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
قال وزير المالية محمد الجدعان؛ اليوم، إن سياسة الحكومة أسهمت في خفض العجز ورفع كفاءة الإنفاق؛ إذ حققت المملكة فائضاً في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بأكثر من 3 أضعاف من الإيرادات النفطية للربع الأول 2019، وبذلك تكون المملكة قد حققت أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية خلال مشاركته في فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، حيث انطلق بالرياض، اليوم، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وينظّمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)؛ الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، بمشاركة صُنّاع القرار في القطاع المالي وكِبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً.
ويستمر المؤتمر الذي يحمل شعار (آفاق مالية واعدة) يومين، ويُقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
11:01 AM
الجدعان يؤكّد: الإيرادات غير النفطية ارتفعت بأكثر من 3 أضعاف
قال وزير المالية محمد الجدعان؛ اليوم، إن سياسة الحكومة أسهمت في خفض العجز ورفع كفاءة الإنفاق؛ إذ حققت المملكة فائضاً في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بأكثر من 3 أضعاف من الإيرادات النفطية للربع الأول 2019، وبذلك تكون المملكة قد حققت أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية خلال مشاركته في فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، حيث انطلق بالرياض، اليوم، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وينظّمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)؛ الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، بمشاركة صُنّاع القرار في القطاع المالي وكِبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً.
ويستمر المؤتمر الذي يحمل شعار (آفاق مالية واعدة) يومين، ويُقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
، السعودية تحقّق أول فائض في الميزانية منذ 2014 بنحو 27.8 مليار ريال ،
المصدر : الخليج 365
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