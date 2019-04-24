، على طاولة الشورى اليوم.. مطالبة الترفيه بالمحافظة على الهوية ودعم الحسبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - اللجنة القضائية بالمجلس كانت قد أجرت بعض التعديلات في توصية جهاز الهيئة

يناقش مجلس الشورى اليوم، توصيتين متوقعًا أن يُحدِثا ردة فعل واسعة؛ واحدة منهما تخص عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي التوصية التي أرجأ طرحها يناير الماضي للدراسة، والتوصية الجديدة التي ستطرح اليوم للمناقشة تتعلق بعمل الهيئة العامة للترفيه، تقدمت بها لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، تُطالب فيها هيئة الترفيه الالتزام بهوية المملكة وموروثها الثقافي والتاريخي والحضاري.

وبحسب مصادر "الخليج 365"؛ فإن اللجنة القضائية بالمجلس أجرت بعض التعديلات في توصية جهاز الهيئة التي تسببت في إثارة الجدل بسبب ما ذهبت له اللجنة مطالبة بـ"دعم جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دوره الوقائي الميداني والبرامجي وفق تنظيماته لتنفيذ دوره، وعلى الجهات العامة والخاصة التعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني للقيام بمسؤولياتها؛ تفعيلًا للمادة التاسعة من نظام الهيئة"؛ لكن هذه التوصية وما احتوته من مطالب استنكرها البعض؛ ستطرح اليوم بصيغ مختلفة وعدلت اللجنة عن مطالبتها بتعاون الجهات العامة والخاصة مع الهيئة لتفعيل دورها الميداني، ورأت أن ذلك يخص جهات أخرى، وأجرت تعديلًا بتوصية دعم جهاز الهيئة، واكتفت بالدعم المالي فقط، كما أخذت بمضمون توصية تطالب الهيئة بتعزيز دورها في الأمن الفكري والوسطية بالمجتمع، وأضيفت توصية جديدة تقول: "على الهيئة التعاون مع الداخلية للاستفادة من الاتصال المتنقل "تترا".

أما لجنة الثقافة والإعلام؛ فستطرح ثلاث توصيات للمناقشة؛ وذلك على تقرير هيئة الترفيه لعل أبرزها مطالبة "الترفيه" بالمحافظة على هوية السعودية الثقافية والتاريخية والحضارية في جميع الفعاليات التي تقيمها الهيئة أو تشرف عليها، كما نص عليها النظام الأساسي للحكم ووضعتها الهيئة رسالة لها.