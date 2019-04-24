موعد صرف الدفعة الثانية من سند الزواج

أوضح حساب مبادرة “سند محمد بن سلمان” أن حالة المتقدمين للدورة الثانية لمبادرة سند الزواج تم تحديثها، وأن العطاء قيد الإجراء.

يأتي ذلك فيما يترقب المسجلون في مبادرة سند الزواج صرف الدفعة الثانية، حيث أعلن الحساب في الدفعة الأولى تحديث الحالة في 31 مارس وأعلن الصرف في اليوم التالي (1 أبريل 2019) لمن حقق الشروط المطلوبة، وبلغ عددهم 4200 مستفيد، تسلّم كل منهم مبلغ 20 ألف ريال.

ما هي مبادرة سند الزواج؟

مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

شروط أهلية سند الزواج

حرصاً على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين تكون على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

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أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

ما العلاقة بين سند محمد بن سلمان وباقي برامج الدعم ؟

طريقة التسجيل في سند الزواج

يمكنك التسجيل في مبادرة سند الزواج من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان، من خلال الرابط.

اختيار صفحة مبادرة سند الزواج، من خلال الرابط.

التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

اجتياز دورة الوعي المالي.

إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم.

الإقرار والتعهد بصحة البيانات.

انتظار رسالة اعتماد الطلب.

هل يؤثر حساب المواطن على التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج ؟

أفضلية الاستحقاق في مبادرة سند الزواج

سعيًا إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، تعطي مبادرة سند الزواج الأفضلية في استحقاق الدعم المقدم للأيتام وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك تؤكد المبادرة أن الاعتذار والقبول يتم بناء على الشروط والمعايير.