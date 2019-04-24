السجل الأسود لـ منتظر السبيتي.. قبل سقوطه بالعوامية ارتكب هذه الجرائم

توارى الإرهابي منتظر علي صالح السبيتي عن الأنظار لـ3 سنوات حتى نجحت الأجهزة الأمنية في إسقاطه ببلدة العوامية في عملية أمنية نوعية، وفقا لـ “عكاظ”. ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف السبيتي، إذ سبق توقيفه لتورطه في أنشطة مشبوهة؛ من ضمنها تنظيم تجمعات غوغائية، واتهامات أخرى، ليتم إطلاق سراحه بعد فترة قصيرة، بعد أخذ التعهدات اللازمة.

وشارك الإرهابي في أعمال مسلحة ضد رجال الأمن والمواطنين الآمنين، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية.

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