اختار مجتبي نادر السويكت، الهدم والتدمير، ليسلك درب الإرهاب، قبل أن يتم توقيفه في منتصف 2013 في مطار الدمام، بتهم عديدة، أبرزها التنسيق مع عدد من المطلوبين أمنياً لإقامة المسيرات المناوئة للدولة، والتسبب في إتلاف عدد من الممتلكات في بلدته العوامية.
وبحسب “عكاظ”، كان مجتبى السويكت يحاول الهرب إلى أمريكا بزعم الدراسة، ليتم القبض عليه قبل مغادرته البلاد، بعد أن بدأ اسمه بالظهور ضمن المتورطين في أعمال الشغب والإرهاب بالعوامية.
وانضم السويكت بقوة مع الخلايا الإرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعيين ومهاجمة المقرات الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة، بالتعاون مع جهات معادية، بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.
واعترف السويكت بالتهم الموجهة إليه، ليصدر قبل عامين (2017) حكما بقتله تعزيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر حاول الهرب لأمريكا متخفيا بثوب طالب علم.. كيف انضم مجتبي السويكت للخلايا الإرهابية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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