نعرض في هذا المقال تفاصيل رسوم الفحص الفني لجميع أنواع المركبات كما أعلنتها الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، وذلك بعد احتساب القيمة المضافة (%5)، كما نعرض أيضًا رسوم إعادة الفحص الفني.
رسوم الفحص الدوري
مع العلم ان اعادة الفحص الدوري للمرة الثانية فقط يتطلب رسوم، اما في المره الثالثه والرابعه والخامسه، فهي مجانية حسب إفادة الإدارة العامة للفحص الدوري للسيارات
|
نوع المركبة
|
تكاليف الفحص رقمًا (ريال)
|
تكاليف الفحص كتابًة
|
القيمة المضافة
|
المبلغ
|
التكلفة الإجمالية للفحص
|دراجة نارية
|
35
|
خمسة وثلاثون ريال
|
%5
|1.75
|36.75
|سيارة صغيرة
|
73
|
ثلاثة وسبعون ريال
|
%5
|3.65
|76.65
|حافلة صغيرة
|
96
|
ستة وتسعون ريال
|
%5
|4.80
|100.80
|حافلة متوسطة
|
141
|
مائة وواحد وأربعون ريال
|
%5
|7.05
|148.05
|حافلة كبيرة
|
205
|
مائتان وخمسة ريالات
|
%5
|10.25
|215.25
|نقل صغير
|
96
|
ستة وتسعون ريال
|
%5
|4.80
|100.80
|نقل متوسط
|
141
|
مائة وواحد وأربعون ريال
|
%5
|7.05
|148.05
|نقل ثقيل
|
205
|
مائتان وخمسة ريالات
|
%5
|10.25
|215.25
|شبه مقطورة
|
184
|
مائة وأربعة وثمانون ريال
|
%5
|9.20
|193.20
|مقطورة
|
184
|
مائة وأربعة وثمانون ريال
|
%5
|9.20
|193.20
رسوم اعادة الفحص الدوري
|
نوع المركبة
|تكاليف إعادة الفحص رقمًا (ريال)
|تكاليف إعادة الفحص كتابًة
|النسبة
|المبلغ
|التكلفة الإجمالية للفحص
|دراجة نارية
|
12
|
اثنا عشر ريال
|
%5
|0.60
|12.60
|سيارة صغيرة
|
24
|
أربعة وعشرون ريال
|
%5
|1.20
|25.20
|حافلة صغيرة
|
29
|
تسعة وعشرون ريال
|
%5
|1.45
|30.45
|حافلة متوسطة
|
42
|
اثنان وأربعون ريال
|
%5
|2.10
|44.10
|حافلة كبيرة
|
62
|
اثنان وستون ريال
|
%5
|3.10
|65.10
|نقل صغير
|
29
|
تسعة وعشرون ريال
|
%5
|1.45
|30.45
|نقل متوسط
|
42
|
اثنان وأربعون ريال
|
%5
|2.10
|44.10
|نقل ثقيل
|
62
|
اثنان وستون ريال
|
%5
|3.10
|65.10
|شبه مقطورة
|
55
|
خمسة وخمسون ريال
|
%5
|2.75
|57.75
|مقطورة
|55
|خمسة وخمسون ريال
|%5
|2.75
|
57.75
مواعيد الفحص الدوري في كل محطات المملكة بعد تمديد الدوام
كانت هذه تفاصيل خبر رسوم الفحص الدوري لجميع أنواع السيارات مع القيمة المضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.