رسوم الفحص الدوري لجميع أنواع السيارات مع القيمة المضافة

نعرض في هذا المقال تفاصيل رسوم الفحص الفني لجميع أنواع المركبات كما أعلنتها الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، وذلك بعد احتساب القيمة المضافة (%5)، كما نعرض أيضًا رسوم إعادة الفحص الفني.

رسوم الفحص الدوري

مع العلم ان اعادة الفحص الدوري للمرة الثانية فقط يتطلب رسوم، اما في المره الثالثه والرابعه والخامسه، فهي مجانية حسب إفادة الإدارة العامة للفحص الدوري للسيارات

نوع المركبة تكاليف الفحص رقمًا (ريال) تكاليف الفحص كتابًة القيمة المضافة المبلغ التكلفة الإجمالية للفحص دراجة نارية 35 خمسة وثلاثون ريال %5 1.75 36.75 سيارة صغيرة 73 ثلاثة وسبعون ريال %5 3.65 76.65 حافلة صغيرة 96 ستة وتسعون ريال %5 4.80 100.80 حافلة متوسطة 141 مائة وواحد وأربعون ريال %5 7.05 148.05 حافلة كبيرة 205 مائتان وخمسة ريالات %5 10.25 215.25 نقل صغير 96 ستة وتسعون ريال %5 4.80 100.80 نقل متوسط 141 مائة وواحد وأربعون ريال %5 7.05 148.05 نقل ثقيل 205 مائتان وخمسة ريالات %5 10.25 215.25 شبه مقطورة 184 مائة وأربعة وثمانون ريال Advertisements %5 9.20 193.20 مقطورة 184 مائة وأربعة وثمانون ريال %5 9.20 193.20

رسوم اعادة الفحص الدوري

نوع المركبة تكاليف إعادة الفحص رقمًا (ريال) تكاليف إعادة الفحص كتابًة النسبة المبلغ التكلفة الإجمالية للفحص دراجة نارية 12 اثنا عشر ريال %5 0.60 12.60 سيارة صغيرة 24 أربعة وعشرون ريال %5 1.20 25.20 حافلة صغيرة 29 تسعة وعشرون ريال %5 1.45 30.45 حافلة متوسطة 42 اثنان وأربعون ريال %5 2.10 44.10 حافلة كبيرة 62 اثنان وستون ريال %5 3.10 65.10 نقل صغير 29 تسعة وعشرون ريال %5 1.45 30.45 نقل متوسط 42 اثنان وأربعون ريال %5 2.10 44.10 نقل ثقيل 62 اثنان وستون ريال %5 3.10 65.10 شبه مقطورة 55 خمسة وخمسون ريال %5 2.75 57.75 مقطورة 55 خمسة وخمسون ريال %5 2.75 57.75

مواعيد الفحص الدوري في كل محطات المملكة بعد تمديد الدوام