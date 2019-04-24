تفاصيل سقوط معتمرات مصريات بمخدرات في جدة

كشف ذو مسِّنة مصرية، متهمة بحمل حبوب مخدرة أثناء سفرها لأداء فريضة العمرة مع سيدتين أخريتين تم ضبطهن في مطار جدة، قصة خداعهم من قبل شخص دسّ المخدرات لهن. وقالت ابنة المسِّنة: ” واحد جارنا عرض على زوج أختي يطلعه عمرة من خلال شخص يدعى م.ال.ف، فقاله لو الموضوع بجد طلع والدتي وحماتي، وفعلًا والدتي جهزت جواز السفر، والموضوع تم بسرعة وسفرت هياواتنين من السيدات وراجل على نفس الرحلة ” . وأضافت: ” في مطار القاهرة أخواتي جم يشيلوا الشنط فكان موجود الشخص المسؤول عن سفرهم، وقالهم مالكوش دعوة بالشنط إحنا هنعمل كل حاجة، واتفاجأنا أنه حط لكل واحدة فيهم شنطة زيادة بس إخواتي ما أخدوش في بالهم أنها ممكن تكون مخدرات قالوا ممكن يكون أكل ” .

وتابعت: ” في مطار جدة أثناء التفتيش إتقبض عليهم بالحبوب المخدرة والمتهم اللي قام بوضع الحبوب لهم كان معاهم على نفس الطيارة ” . واستطردت: ” والدتي سافرت يوم الخميس اللي فات، ومن يومها ما سمعناش صوتها، ولما سألنا المسؤول عن سفرها قال إنها والاتنين اللي معاها تاهوا منه، وهما أصلا مقبوض عليهم من يومها والمتهم كان عارف ومراقبهم ولما شافهم اتمسكوا هرب ” . وأضافت الابنة: ” تواصل معنا مسئول من السفارة السعودية وطمأناعلى والدتي والسيدتين الأخرتين وأنهم يعاملوا معاملة حسنة ” ، وذلك وفقًا لوسائل إعلام مصرية. من جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، المتهم بدس 250 ألف قرص مُخدر لـ 3 سيدات من محافظة الشرقية بمصر؛ وذلك بعدما ضُبطن وبحوزتهن الأقراص في مطار جدة الدولي.