فيديو.. تمساح في شارع بحوطة بني تميم

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الثلاثاء)، مقطع فيديو لتمساح في أحد الأرصفة على طريق الملك عبدالله بحوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض. وأظهر الفيديو وجود دوريات الأمن ومجموعة من المتجمهرين حول تمساح متوسط الحجم على طريق الملك عبدالله؛ حيث تمت محاصرته وربطه بالحبل على إحدى الدوريات المتواجدة بالموقع. فيما استغرب متداولو الفيديو من وجود التمساح في حوطة بني تميم..؛ لأنها لا تعتبر بيئة مناسبة للعيش فيها.





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