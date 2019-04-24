بالصور.. مصادر توضِّح لـ«عاجل» ملابسات واقعة «تمساح» حوطة بني تميم

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الأربعاء، ملابسات ظهور «تمساح»، يتجول في إحدى طرقات محافظة حوطي بني تميم، جنوب منطقة الرياض، وسط دهشة مرتادي الطريق، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من السيطرة عليه.

وأثار ظهور التمساح في شوارع المحافظة جدلًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول عدة مقاطع فيديو وصور تظهر التمساح وهو يتجول في إحدى الطرقات بالمحافظة، وسط دهشة مرتادي الطريق، قبل تدخل الجهات المعنية.

وأوضحت مصادر لـ«عاجل»، أنَّ التمساح المذكور تمَّ فقدانه قبل عدة أيام خلال مهرجان في المحافظة لعروض الحيوانات، التي كان من بينها التمساح.

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وأبلغ أحد مسؤولي المهرجان مركز الشرطة بالمحافظة عن فقدان التمساح، التي شرعت على الفور في تكثيف عمليات البحث عنه، دون العثور عليه.

وأشارَت المصادر إلى أنه مساء أمس، وبينما كان مجموعة من الشباب تمارس رياضة المشي بالقرب من الشارع العام شاهدوا التمساح.

وعلَى الفور أبلغوا الدوريات الأمنية التي حضرت إلى مكان، وتمكن رجال الأمن من الإمساك بالتمساح وتسليمه لصاحبه في المهرجان.