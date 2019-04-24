انطلاق مؤتمر القطاع المالي.. ومشاركة دولية كبيرة في الفعاليات

انطلقت أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، الذى تنظمه المملكة، في العاصمة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتستمر فعاليات المؤتمر (الذى يشهد مشاركة دولية كبيرة) اليوم وغدًا الخميس، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

ينظم المؤتمر شركاء برنامج تطوير القطاع المالي المتمثلون في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية.

وينطلق تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، وبمشاركة صناع القرار في القطاع المالي، وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وثمّن وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان، رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر.

وأكد الجدعان أن الحدث المالي سيبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط.

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وعلى الصعيد العالمي، سيسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق «رؤية المملكة 2030».

كما سيُمكِّن المؤتمر أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات.

ويناقش المؤتمر التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي.

ويستقطب المؤتمر قيادات قطاع المال والأعمال محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، إضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص محليًّا ودوليًّا.

كما يشارك فيه المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية الشهيرة، ووكالات التصنيف الدولية، وخبراء ومتخصصون.

وبيّن الجدعان أن انطلاقة النسخة الأولى للمؤتمر تأتي كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن (رؤية المملكة 2030).