السعودية اليوم / الشيخ السديس يفتتح سلسلة محاضرات برنامج "رمضان مسائل وأحكام"



مكة المكرمة 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

افتتح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس أمس، سلسلة محاضرات برنامج "رمضان مسائل وأحكام"، الذي تنظمه الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بعدد 15 محاضرة وذلك بالمسجد الحرام.

وألقى معاليه درساً بعنوان "آيات الصيام" من تفسير السعدي, و"أحاديث الصيام" من عمدة الأحكام , متناولاً تفسير آيات الصيام وماتضمنتها من أحكام ودلالات شرعية، كفرض الصيام على المسلمين، وبيان مقدار وقت الصيام، والرخصة للمريض والمسافر، والفدية وتحديد وقت الصيام .

// انتهى //

10:44ت م

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