السعودية اليوم / أمين الباحة يرأس الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات بالمنطقة



الباحة 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

رأس أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس, الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات بالمنطقة, بحضور وكلاء ومساعدي الأمين ورؤساء بلديات المحافظات والمراكز بالمنطقة، حيث تم مناقشة الموضوعات المدرجة واستعراض التجارب والمبادرات الناجحة.

ونوه الدكتور السواط خلال اللقاء بضرورة استكمال الاستعدادات والتجهيزات وتكثيف الخدمات البلدية المقدمة في شهر رمضان المبارك والعيدين, إضافةً إلى موسم الصيف الذي يشهد قدوم أعداد كبيرة من المصطافين لمحافظات قطاع السراة.

وخرج اللقاء بعدة توصيات أهمها استكمال عمل الحيزات العمرانية المؤقتة، وعمل مخططات محلية وتفصيلية وخارطة أساس لجميع البلديات، إضافةً لاستكمال الربط الإلكتروني، وتفعيل مبادرة معالجة التشوه البصري.

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10:16ت م

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