السعودية اليوم / المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يحصل على الاعتماد الدولي للمستشفيات ( JCI)



ينبع 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

حصل المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية على الاعتماد الدولي للمستشفيات ( JCI) في إنجاز غير مسبوق على مستوى المملكة للمرة الرابعة على التوالي وبنتيجة عالية .

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن اجتاز المركز بنجاح العدد الكلي للمعايير الذي بلغ ١٢٠٠ معيار شملت جميع إجراءات وأقسام ومرافق المركز الطبي .

وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني هذا الإنجاز الذي يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة لفرق العمل المتميزة في برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع التي تؤجت بالحصول على هذا الاعتماد الدولي المرموق .

// أنتهى //

09:23ت م

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