السعودية اليوم / "السياحة" توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبد العزيز لدراسة حرة "رهط" بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

وقّعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة في قطاع الاستثمار والتطوير السياحي أمس, اتفاقية تعاون مشترك لإعداد دراسة تخصصية لحرة "رهط" في منطقة المدينة المنورة مع جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في مركز أبحاث المخاطر الجيولوجية.

واشتملت الاتفاقية على العديد من مجالات التعاون بين الطرفين، منها تحديد أهم المعالم السياحية في حرة رهط في المدينة المنورة، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين فيما يخص الدراسات التخصصية عن حرة المدينة المنورة.

وأكدت الاتفاقية على التعاون بالشكل الذي يخدم الطرفين لدراسة المواقع السياحية الطبيعية في حرة المدينة، وعمل مخططات ورسومات لتلك المواقع للأغراض الأكاديمية في منطقة الحرة، واختيار المعالم السياحية وفق المعايير العالمية للحدائق الجيولوجية.

وتناولت الاتفاقية أهمية تقصي المخاطر البركانية في حرة رهط وتضمينها ضمن الدراسة، وكذلك اختيار مواقع وضع اللوحات التفسيرية والتعريفية للمعالم البركانية والمحتوى الخاص بها، واختيار الممرات السياحية والتعليمية، كما اتفق الطرفان على وضع تصاميم التفسيرات على اللوحات التعريفية لزوار المنتزه بطريقة مبسطة وشيقة باللغتين العربية والانجليزية، وإعداد كتيبات علمية مبسطة للزوار عن حرات المدينة المنورة، ووضع آليات الحماية والمحافظة على المعالم الجيولوجية المهمة من العبث أو التدمير، لضمان استدامة تلك المواقع التي تشكل إرثاً طبيعياً هاماً.

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