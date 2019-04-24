السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلاً



كولومبو 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي شهدتها سريلانكا يوم الأحد الماضي إلى 359 قتيلا.

وأعلنت الشرطة اليوم أن أكثر من 400 شخص ما يزالون في المستشفى، بعضهم في حالة حرجة.

وأضافت أنه تم اعتقال 18 شخصًا على صلة بتلك الهجمات، ليصل إجمالي من تم اعتقالهم إلى 60 شخصًا.

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07:50ت م

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