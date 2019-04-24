سياسي / زعيم كوريا الشمالية يبدأ زيارة إلى روسيا



موسكو 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

بدأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم .

و من المقرر أن يلتقي كيم جونج أون خلال الزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك الساحلية لبحث ملف نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

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07:16ت م

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