انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تدفع 180 مليون يورو لاستضافة "السوبر الإسباني" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:52 صباحاً - تتفاوض السلطات الرياضية السعودية مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لاستضافة النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني، اعتباراً من الموسم الكروي المقبل، مقابل مبلغ مالي طائل مقابل كل نسخة.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء الثلاثاء، أن مفاوضات جارية بين المسؤولين الإسبان والسعوديين من أجل إقامة النسخة الجديدة من كأس السوبر على هيئة دورة مصغرة بين عدة أندية.

وأضافت الصحيفة الشهيرة أن المفاوضات تشمل إقامة "السوبر الإسباني" في ستة مواسم، انطلاقاً من نسخة يناير 2020، مقابل تكفل السعودية بدفع 30 مليون يورو لاستضافة النسخة الواحدة، ما يعني أن الإسبان سوف يجنون 180 مليون يورو من السعوديين.

وأشارت إلى أن المفاوضات جارية على قدم وساق، حيث سيتم عرضها على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الإسباني، أواخر الشهر الجاري، لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

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وكان رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس، قد أشار سابقاً إلى أن النسخة الجديدة من كأس السوبر ستقام "خارج إسبانيا، وسيتنافس على لقبها أربعة أندية".

وأوضح أنه من المفترض أن يتواجه "بطل الدوري ووصيف الكأس في الدور نصف النهائي، على أن تجمع المباراة الأخرى للدور ذاته بين وصيف الدوري والفائز بالكأس".

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد تكهنت بهوية الأندية الأربعة المشاركة في كأس السوبر وهي: برشلونة (بطل الليغا)، وأتلتيكو مدريد (وصيف الليغا)، وفالنسيا (بلغ نهائي كأس الملك)، وريال مدريد (دعوة من اتحاد الكرة).

وفي أغسطس 2018، أقيمت المسابقة المحلية للمرة الأولى خارج إسبانيا بمواجهة واحدة جمعت بين برشلونة وإشبيلية (2-1) على ملعب"ابن بطوطة" في مدينة طنجة المغربية.

يُشار إلى أن النظام الاعتيادي لكأس السوبر، الذي طُبق في الفترة ما بين عامي 1982 و2017، كان يُقام على فترة أسبوع، بمواجهة بين بطلي الليغا وكأس الملك، بنظام الذهاب والإياب.