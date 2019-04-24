انت الان تتابع تفاصيل خبر "تويتر" يحظر حسابات روجت للسعودية ودافعت عن ترامب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:52 صباحاً - قالت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنّ موقع ​"تويتر"​ حظر أكثر من 5000 حساب كانت تروج لوصف تحقيقات المحقق الخاص ​روبرت مولر​ حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية بأنها "خدعة".

ونقلت الصحيفة عن موقع "إن بي سي نيوز" الإخباري، الذي كان أول من رصد هذا الإجراء، أن حسابات تويتر التي أغلقت مرتبطة بإحدى المنصات التي روجت سابقاً للسعودية، لافتةً إلى أن "عدداً من الحسابات المحظورة شاركت إعجابات حساب "@TheGlobus" الذي يمدح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وتستخدم السعودية شركات متعددة لتبييض صفحتها في المجتمع الدولي، خصوصاً بعيد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية في أكتوبر الماضي.

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من جانب آخر، أوضح المحقق مولر في تقريره الذي صدر قبل أيام، أن التحقيق لم يخلص إلى أن حملة دونالد ترامب نسقت مع الروس، لكنَّ المحققين وجدوا "تصرفات عديدة للرئيس ترقى إلى حد ممارسة تأثير غير قانوني على تحقيقات (هيئات) إنفاذ القانون".

ورغم أن التحقيق في النهاية برَّأ الرئيس الأمريكي من ارتكاب الجريمة (التعاون مع الروس)، فإن مولر قال إن التحقيق لم يبرِّئ ساحة الرئيس.

وفي 17 أبريل الجاري، أعلن وزير العدل الأمريكي ويليام بار، أن نتائج التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 أكدت عدم وجود تواطؤ أمريكي مع موسكو، رغم محاولة الأخيرة التدخل، "لكنها فشلت".

وتحقيق المدعي الأمريكي يضع حدّاً لمسلسل سياسي قضائي طويل تسبب في إثارة الجدل داخل البيت الأبيض وخارجه، بالسنتين الأولى والثانية من ولاية ترامب.