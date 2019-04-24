انت الان تتابع تفاصيل خبر ما حقيقة وجود النفط في الأردن؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:52 صباحاً - كشف خبير نفطي أردني، الثلاثاء، النقاب عن وجود البترول في الأردن، مطالباً حكومة بلاده باستخراجه.

وقال مهندس النفط مبارك الطهراوي في حديث لقناة "رؤيا" المحلية: إنّ "مسؤولية البحث عن النفط حالياً في الأردن تعود لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي ستعتمد على إعطاء امتيازات لشركات أجنبية".

وأردف الطهراوي أنه "ليس لدى شركة البترول الوطنية صلاحية التنقيب عن النفط خارج حدود حقل الريشة"، واصفاً من يقول إنّ "الأردن لا يوجد فيها نفط بالغبي والجاهل".

وذكر المهندس الأردني أن "80% من مناطق الأردن غير مستكشفة، ممَّا يزيد من احتمالية وجود النفط".

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وأوضح أنّ الغاز غير التقليدي الذي تنتجه أمريكا بأسعار منخفضة موجود في الأردن من "الريشة وحتى السرحان"، إذ تنتج السعودية بالقرب من الحدود الأردنية ما يقارب 200 مليون متر مكعب من الغاز غير التقليدي.

يشار إلى أن شركة البترول الوطنية الأردنية هي الشركة الوحيدة التي تمتلك المعدات اللازمة والخبرات الكافية لتنفيذ أعمال تأهيل وتحسين البنية التحتية، وأعمال تطوير الإنتاج في حقل "حمزة"، لأنها على علم بكل تفاصيل الحقل والجدوى الاقتصادية من تطوير الإنتاج فيه، وفق المصدر السابق.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على إلزام شركة البترول الوطنية بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تأهيل وتحسين البنية التحتية ومعالجة الوضع البيئي في حقل "حمزة"، وصيانة مبنى المعيشة للعاملين في الموقع كمقاول خدمات للأعمال التي ستقوم بها، وذلك من خلال توقيع (اتفاقية خدمات) لهذا الغرض.

ويعد الأردن من أفقر الدول العربية من ناحية الاقتصاد، إذ يعتبر بلداً محدود الموارد، والبلد الأول عربياً من ناحية غلاء المعيشة.