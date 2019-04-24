شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية : فائض في ميزانية الربع الأول 2019 والان نبدء بالتفاصيل

انطلاق اعمال الدورة الاولى لمؤتمر القطاع المالي

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