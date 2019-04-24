شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح المثيرة للأتربة مستمرّة على سماء الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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