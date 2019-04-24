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الشيخ الشثري يزور حرس الحدود الشمالية: شرف عظيم كونكم ضمن حماة الوطن
متابعات الخليج 365 - الشمالية
زار الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، مركز تدريب حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية، حيث كان في إستقباله قائد حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية اللواء الركن محمد بن علي الزهراني وعدد من الضباط.
وألقى الشيخ الشثري محاضرة على طلبة المركز التدريبي، شملت عدة جوانب تتعلق بأهمية استشعار عظمة المسؤولية في الذود عن حدود وطننا الغالي من العابثين والمفسدين واحتساب الأجر من الله عز وجل عملًا بحديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم (“عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ، عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله”)، وحث فيها على التوكل على الله في السر والعلن وطاعة ولاة الأمر والقادة، والمثابرة في العمل وأثنى عليهم بقوله: إنه لشرف عظيم أن تكونوا من ضمن حماة هذه البلاد المباركة.
وفي ختام اللقاء شكر الشيخ الشثري، جهود حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية فيما يقدمونه من تضحيات على حدود وطننا الغالي، سائلًا الله أن يوفقهم لتقديم المزيد في خدمة الدين والوطن.
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