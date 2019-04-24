3.22 % فقط نسبة المساحة المزروعة في السعودية من إجمالي الأراضي الصالحة

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قال الدكتور خالد الرويس المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي، إلى سبعة عوائق تواجه الزراعة في العالم العربي، أبرزها أن المنطقة العربية تقع ضمن تصنيف الأراضي الجافة وشديدة الجفاف، ويسود فيها المناخ الصحراوي، حيث تشكل الأراضي المتصحرة والمهددة بالتصحر نحو 80 في المائة من إجمالي مساحة الوطن العربي.

وأوضح وفقا لـ”الاقتصادية” أن الخصائص البيئية لمنطقة الوطن العربي تشير إلى محدودية الموارد المائية العذبة، حيث تعد منطقة الوطن العربي من مناطق الفقر المائي (أقل من 1000م3/فرد/سنة)، نظرا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف “أن معظم الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي تتطلب مزيدا من الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لإدخال هذه الأراضي في دائرة الإنتاج”.

يأتي ضعف الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي، حيث لا تزيد الاستثمارات الزراعية عن 1 في المائة من جملة الاستثمارات الكلية للوطن العربي، يليه عدم نضج سياسة التكامل الزراعي بين الدول العربية، إلى جانب انخفاض أجور العمالة الزراعية مقارنة بنظيرتها في القطاعات الاقتصادية الأخرى..، ما يؤدي إلى هروب العمالة الزراعية للعمل في القطاعات الأخرى غير الزراعية رغبة في تحسين مستوى معيشتهم، وأخيرا التفتت والتشتت للحيازات الزراعية، ما يصعب معها تطبيق التكنولوجيات الحديثة في النشاط الزراعي.

