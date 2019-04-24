الان تتابع الجمعية السعودية للتوحد تختتم أنشطتها بفعالية في الواجهة البحرية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي:

تختتم الجمعية السعودية للتوحد بمنطقة مكة المكرمة حملة الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله للتوعية باضطراب التوحد للعام الخامس عشر مساء الخميس 25‏/4‏/2019 على كورنيش جدة بالواجهة البحرية.

حيث أكدت مديرة الجمعية السعودية للتوحد بمنطقة مكة المكرمة الاستاذة سهى السعدي ان الحملة التي كان شعارها هذا العام (أمشي معاهم).

‏والتي تقام على ممشى الكورنيش الجديد بالواجهة البحرية الساعة 4:30 عصراً بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة و يشارك بها أطفال التوحد بمحافظة جدة وأسرهم ومجموعة من ابطالنا الرياضيين من ذوي الهمم الذين حققوا مراكز متقدمة في أولمبياد ابو ظبي.

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كما يشاركهم عدد من وجهاء وأعيان المجتمع وكذلك الرياضيين والفنانين الذين يعدون رافدا مهما في دعم برنامجنا وكذلك برامج الجمعية.

وقالت السعدي بأن هذه المنظومة من العمل والخدمات والبرامج تحظي بدعم ورعاية ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للتوحد وكذلك الدور التكاملي الذي يقوم به سعادة أمين المجلس الدكتور طلعت الوزنة.

وشكرت السعدي كل الجهات التي دعمت الحملة سواء ماديا او معنوياً كما قدمت شكرها للمتطوعين والمتطوعات على جهودهم الانسانية وتفاعلهم مع هذا الحدث في حين إشارة الاستاذة هالة الطلحي رئيسة قسم البرامج والأنشطة في الجمعية إلى أن هذا البرنامج هو ضمن سلسلة برامج توعوية تقدمها الجمعية لكافة شرائح المجتمع بمنطقة مكة المكرمة ( ضمن مشروع كيف نكون قدوة).

البرنامج الأول من نوعه ويهدف الى رفع مستوى التوعية لدى المجتمع بقدرات وكفاءات التوحديين وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها الدولة حفظه الله ورعاه لذوي اضطراب التوحد وأسرهم.