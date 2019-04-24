الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة عن توفر العديد من الوظائف الإدارية والفنية والحرفية الشاغرة على بند التشغيل والصيانة لحملة الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس. Advertisements ولمزيد من التفاصيل من خلال المرفق التالي:

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